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Zone euro-Ralentissement de l'indice des salaires malgré la guerre en Iran-BCE
information fournie par Reuters 17/06/2026 à 10:42

La hausse des salaires en zone euro, dans le cadre des négociation en la matière, a ralenti, tandis que la résurgence de l'inflation liée à la guerre en Iran n'a pas accentué les pressions salariales, montrent des données publiées mercredi par la Banque centrale européenne (BCE).

Les données prospectives de l'institution n'ont pas été révisées et indiquent une croissance stable des salaires négociés, à environ 2,6% d'ici fin 2026, soit un taux inférieur au 3,2% enregistré l'an dernier, a précisé la BCE dans son baromètre des salaires.

Les responsables de la BCE redoutent que les salariés réclament des revalorisations salariales pour compenser la flambée des prix, ce qui pourrait créer un cercle vicieux.

(Reportage Balazs Koranyi; version française Claude Chendjou, édité par Benoit Van Overstraeten)

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