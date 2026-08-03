Zone euro/PMI: La production industrielle atteint en juillet son plus haut niveau en plus de quatre ans

Usine sidérurgique ThyssenKrupp à Duisbourg

La production industrielle de la zone euro ‌a connu en juillet sa plus forte hausse depuis près de quatre ans et demi, bien que cette ​croissance s'explique principalement par le fait que les entreprises ont rattrapé leur retard dans le traitement des commandes plutôt que par une augmentation de la demande, ce qui laisse entrevoir une reprise fragile, selon une enquête.

L'indice ​PMI manufacturier global de S&P Global pour la zone euro (PMI) a progressé à 51,9 en juillet, contre 51,4 en juin, son plus haut ​niveau depuis avril, et légèrement en dessous d'une estimation ⁠préliminaire de 52,0.

Un indice mesurant la production, qui alimente l’indice PMI composite attendu mercredi, a rebondi ‌à 52,9 contre 51,7, son plus haut niveau depuis mars 2022.

Un niveau supérieur à 50,0 indique une expansion.

"Les usines de la zone euro connaissent une sorte de poussée ​de croissance estivale (…) Cependant, certains signes laissent ‌penser que cette bonne nouvelle pourrait s’avérer de courte durée, la dynamique ⁠risquant de s’essouffler à l’approche de l’automne", a déclaré Chris Williamson, économiste en chef chez S&P Global Market Intelligence.

Les commandes n’ont que très légèrement augmenté en juillet, bien en deçà du rythme de croissance de la ⁠production, ce qui suggère ‌que les usines tournent à plein régime avec des commandes antérieures plutôt qu’à de ⁠nouvelles affaires.

Les commandes à l’exportation ont de nouveau reculé, les baisses enregistrées en France, en Espagne, en Italie ‌et en Autriche ayant largement compensé les hausses observées ailleurs.

"L'afflux de nouvelles commandes reste donc ⁠d'une faiblesse inquiétante, ce qui signifie que les producteurs doivent s'appuyer sur ⁠les commandes passées au cours ‌des mois précédents pour alimenter la dernière hausse de la production", a ajouté Chris Williamson.

L’emploi dans l’industrie a ​de nouveau baissé en juillet, prolongeant ainsi une série ‌de suppressions d’emplois, les entreprises se montrant plus prudentes face à la perspective d’un ralentissement de l’activité.

En ce qui concerne les prix, ​l’inflation des coûts des intrants s’est atténuée pour atteindre son plus bas niveau depuis cinq mois en juillet, et les prix à la production ont augmenté à leur rythme le plus modéré depuis ⁠mars. Les pressions sur la chaîne d’approvisionnement, liées à la guerre au Moyen-Orient, sont restées élevées mais ont été les moins importantes depuis cinq mois.

La confiance des entreprises a légèrement progressé pour atteindre son plus haut niveau depuis février, même si elle est restée inférieure à sa moyenne à long terme, reflétant un climat de prudence persistant parmi les producteurs de biens de la zone euro.

(Rédigé par Jonathan Cable ; version française ​Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)