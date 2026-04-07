 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Zone euro/PMI-La croissance du secteur privé ralentit à son plus bas niveau en neuf mois
information fournie par Reuters 07/04/2026 à 10:23

La croissance du secteur privé de la zone euro a considérablement ralenti en mars, la guerre au Moyen-Orient ayant entraîné une hausse des coûts énergétiques et perturbé les chaînes d'approvisionnement, montrent mardi les données définitives de l'enquête mensuelle de S&P Global auprès des directeurs d'achats.

La demande globale, un indicateur clé pour évaluer la santé économique, a pour sa part reculé pour la première fois en huit mois.

L'indice PMI composite de la zone euro est tombé à 50,7 en mars, contre 51,9 en février et une estimation préliminaire de 50,5.

Un chiffre supérieur à 50,0 indique une croissance de l'activité.

"Le PMI de mars indique que l'économie de la zone euro a déjà été durement touchée par la guerre au Moyen-Orient", a déclaré Chris Williamson, chef économiste chez S&P Global Market Intelligence.

Les nouvelles commandes ont reculé en mars après s'être régulièrement améliorées depuis juillet dernier, pénalisées par une baisse de la demande de services.

Les commandes à l'exportation ont également reculé, la demande de services internationaux enregistrant sa plus forte baisse en six mois.

Les signes encourageants de croissance observés en début d'année ont été contrebalancés par la flambée des prix de l'énergie, les goulets d'étranglement dans les chaînes d'approvisionnement, la volatilité des marchés financiers et un nouveau ralentissement de la demande, souligne Chris Williamson.

De son côté, l'activité dans le secteur des services n'a guère progressé, s'établissant à 50,2 contre 51,9 en février, son plus bas niveau depuis 10 mois.

La croissance de la production manufacturière est toutefois restée solide.

L'Espagne a été en tête de la croissance parmi les principales économies, tandis que la France et l'Italie ont toutes deux enregistré des contractions.

La croissance en Allemagne a quant à elle ralenti pour atteindre son rythme le plus bas depuis le début de l'année.

L'emploi a reculé et la confiance des entreprises s'est effondrée, suscitant des inquiétudes quant aux embauches et aux investissements futurs.

L'inflation des coûts des intrants a atteint son plus haut niveau en un peu plus de trois ans et les entreprises ont augmenté les prix facturés à leurs clients au rythme le plus rapide depuis février 2024, même si cette hausse était plus modeste que la flambée de leurs propres coûts.

L'enquête prévoit une croissance du produit intérieur brut (PIB) de 0,2% au premier trimestre, avec même un risque de contraction au cours du trimestre actuel, à moins que le conflit au Moyen-Orient ne soit rapidement résolu.

(Reportage Jonathan Cable, version française Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / ANGELA WEISS )
    France: plus forte contraction de l'activité dans le privé depuis octobre
    information fournie par Boursorama avec AFP 07.04.2026 11:37 

    L'activité du secteur privé en France a connu en mars sa "plus forte contraction" depuis octobre, en raison d'une forte hausse des coûts liée à la guerre au Moyen-Orient, selon l'indice PMI composite publié mardi par l'agence de notation S&P Global. L'indice

  • COVIVIO HOTELS : Le mouvement reste haussier
    COVIVIO HOTELS : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 07.04.2026 11:24 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite

  • Illustration du logo d'Universal Music Group
    Pershing Square propose de fusionner UMG avec sa holding pour environ €55 mds
    information fournie par Reuters 07.04.2026 11:19 

    Pershing Square, le fonds de Bill ‌Ackman, a proposé mardi de fusionner sa société d'acquisition, SPARC Holdings, avec Universal Music ​Group (UMG), en vue de créer une nouvelle entité qui serait ensuite cotée à la Bourse de New York. La proposition en numéraire ... Lire la suite

  • TGV à la gare de Nantes
    Collision entre un TGV et un poids lourd dans le Pas-de-Calais, le conducteur du train tué
    information fournie par Reuters 07.04.2026 11:19 

    Une collision ‌survenue mardi matin entre un TGV et un ​camion transportant du matériel militaire au passage à niveau de Bully-les-Mines (Pas-de-Calais) a fait un mort, le conducteur du ​train, et plusieurs blessés, a-t-on appris de source proche du ​dossier. La ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank