Zone euro: nouvelle accélération des crédits au secteur privé

La croissance des prêts au secteur privé en zone euro a accéléré en mars pour le quatrième mois consécutif, atteignant son niveau le plus élevé depuis mai 2023 grâce à la baisse progressive des taux d'intérêt, a indiqué la BCE mardi.

( AFP / KIRILL KUDRYAVTSEV )

Les prêts aux entreprises et aux ménages, ajustés de certaines opérations financières, ont progressé de 2,6% sur un an, soit 0,2 point de plus qu'en février, selon le communiqué.

L'augmentation des prêts est favorisée par les sept baisses de taux effectuées par la BCE depuis juin 2024, dans un contexte de désinflation en zone euro mais aussi de perspectives économiques détériorées du fait de l'intensification des tensions commerciales.

Les prêts aux entreprises ont augmenté de 2,3%, soit 0,2 point de plus qu'en février, malgré un durcissement des critères de prêts par les banques en fin d'année dernière, dans un environnement jugé plus risqué.

Les prêts aux ménages ont progressé de 1,7% sur un an, toujours tirés par les prêts à la consommation (+4,1%) et les crédits immobiliers (+1,7%).

Indicateur avancé d'inflation, la masse monétaire M3, qui comprend les dépôts liquides et les produits d'épargne jusqu'à deux ans, a crû de 3,6% en mars, soit 0,4 point de pourcentage de moins qu'en février, ajoute la BCE.

L'institution monétaire continue de réduire dans son bilan le stock de dette acquise pendant les années de crise, ce qui freine mécaniquement la création monétaire.

Le vice-président de la BCE, Luis de Guindos, s'est dit confiant lundi dans la trajectoire descendante de l'inflation, malgré les tensions commerciales.

Le taux d'inflation, de 2,2% sur un an en mars dans les 20 pays membres de la zone euro, s'est rapproché de la cible de 2% visée par la BCE. Les observateurs attendent en majorité une nouvelle baisse des taux en juin.