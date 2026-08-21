Zone euro-Les consommateurs abaissent leurs anticipations d'inflation - enquête BCE

Les consommateurs de la zone euro ont revu à la baisse leurs prévisions d'inflation en juillet pour le troisième mois consécutif, même s'ils continuent de s'attendre à ce que celle-ci dépasse les 2% fixés par la Banque centrale européenne (BCE), montre une enquête publiée vendredi.

L'institut monétaire basé à Francfort a relevé ses taux d'intérêt en juin et devrait le faire à nouveau le mois prochain afin de freiner l'inflation énergétique provoquée par la guerre au Moyen-Orient.

La médiane des réponses à l'enquête de la BCE situe l'inflation à 2,9% pour les douze prochains mois, contre 3,0% en juin.

Les prévisions à trois ans ont également été revues à la baisse, passant de 2,8% en juin à 2,7% en juillet, tandis que celles à cinq ans restent inchangées à 2,4%.

Une autre série de données publiées vendredi par la banque centrale montre que la croissance des salaires négociés dans la zone euro a ralenti au deuxième trimestre, s'établissant à 2,44%, contre 2,56% au cours des trois premiers mois de l'année.

(Reportage Francesco Canepa ; version française Diana Mandia, édité par Benoit Van Overstraeten)