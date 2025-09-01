Zone euro: Le taux de chômage reste stable en juillet à 6,2%

Le logo de France Travail
(Reuters) -Le taux de chômage dans la zone euro a stagné sur un mois en juillet, à 6,2% de la population active, comme prévu, montrent les données officielles publiées lundi par Eurostat.
Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur un taux de chômage à 6,2%, après 6,3% en juin (révisé de 6,2%).
(Rédigé par Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)
