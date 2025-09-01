 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Zone euro: Le taux de chômage reste stable en juillet à 6,2%
information fournie par Reuters 01/09/2025 à 11:32

Le logo de France Travail

(Reuters) -Le taux de chômage dans la zone euro a stagné sur un mois en juillet, à 6,2% de la population active, comme prévu, montrent les données officielles publiées lundi par Eurostat.

Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur un taux de chômage à 6,2%, après 6,3% en juin (révisé de 6,2%).

(Rédigé par Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)

    en considerant qu une personne qui a reussit à trouver une heure de travail dans la semaine et qui cherche du travail est un actif c est facile .. le taux de chomage au sens du BIT permet de masquer le chomage.. et par consequence ca permet de faire accepter tjs plus d immigration pour tjs plus de misére.. ca tire les salaires et les conditions de travail vers le bas la gauche n est plus vraiment à gauche depuis les années 80 faisant du societal pour ne plus faire de social

