Zone euro: Le taux de chômage reste stable en juillet à 6,2%

Le logo de France Travail

(Reuters) -Le taux de chômage dans la zone euro a stagné sur un mois en juillet, à 6,2% de la population active, comme prévu, montrent les données officielles publiées lundi par Eurostat.

Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur un taux de chômage à 6,2%, après 6,3% en juin (révisé de 6,2%).

(Rédigé par Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)