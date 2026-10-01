Suisse: Fonte accélérée des glaciers à cause des vagues de chaleur

Données annuelles sur la perte de glace des glaciers suisses

par Cecile Mantovani et Denis Balibouse

Les glaciers suisses ont perdu plus de ​5% de leur masse en 2026, apprend-on dans un rapport, publié jeudi, du Réseau suisse de surveillance des glaciers (GLAMOS) et de la ​Commission pour l'observation de la Cryosphère de l'Académie des sciences du pays.

Et, au cours ​des cinq dernières années, les glaciers ⁠ont perdu près d'un cinquième de leur masse, selon ce ‌rapport, évolution qui menace l'approvisionnement futur en eau et soulève des questions quant à la survie à ​long terme des ‌glaciers européens.

"Nous sommes désormais dans ce nouveau monde, dans cet ⁠avenir où les glaciers ne font que fondre", a déclaré Matthias Huss, directeur de GLAMOS.

La combinaison d'un hiver trop peu enneigé ⁠et de températures ‌estivales record a entraîné cette année un fonte "énorme", a-t-il ⁠ajouté.

Le glacier d'Aletsch, plus grand de Suisse, a subi ‌cette année sa plus forte fonte jamais enregistrée, tandis ⁠que celui de Tsanfleuron a perdu plus de quatre ⁠mètres d'épaisseur en ‌moyenne.

Au total, les scientifiques estiment que les glaciers suisses ont ​perdu environ 2.200 milliards de ‌litres d'eau entre juillet et septembre, soit plus de quatre fois la consommation annuelle d'eau ​potable des ménages suisses.

Cela a toutefois un effet secondaire positif : la fonte des glaciers contribue à atténuer les ⁠pénuries d'eau estivales.

Cependant, à mesure que les zones recouvertes de glace rétrécissent et que les glaciers perdent de leur volume, cet avantage va s'amenuiser, note Matthias Huss.

(Reportage Cecile Mantovani et Denis Balibouse aux Diablerets ; Rédigé par Marleen Kaesebier; version française Rihab Latrache, édité ​par Benoit Van Overstraeten)