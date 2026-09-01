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Zone euro: Le taux de chômage ressort à 6,4% en juillet
information fournie par Reuters 01/09/2026 à 11:29
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Une agence pour l'emploi de l'Office fédéral allemand à Munich

Une agence pour l'emploi de l'Office fédéral allemand à Munich

Le ​taux de chômage dans la ​zone euro ​est ressorti ⁠à 6,4% ‌de la population active ​en ‌juillet, montrent ⁠les données officielles publiées ⁠mardi ‌par Eurostat.

Les économistes ⁠interrogés ‌par ⁠Reuters tablaient sur ⁠un ‌taux de chômage ​à ‌6,3%, après 6,4% (chiffre révisé ​de ⁠6,3%) en juin.

(Rédigé par Rihab Latrache, édité par Augusitn ​Turpin)

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2 commentaires

  • 12:03

    La France fait nettement mieux. Au moins 2 points de mieux. Mais mieux dans le mauvais sens... Bien sûr il y a toujours des gens pour nous expliquer que la France manque de travailleurs et qu'il faut une immigration de travail, face aux offres d'emplois non satisfaites. Et si on commençait par mettre au boulot nos 3 millions de chômeurs.... Bien sûr certains ne sont pas immédiatement disponibles parcequ'ils travaillent à l'étranger ou sont sur les plages de Thaïlande....

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