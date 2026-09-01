Zone euro: Le taux de chômage ressort à 6,4% en juillet

Une agence pour l'emploi de l'Office fédéral allemand à Munich
Le taux de chômage dans la zone euro est ressorti à 6,4% de la population active en juillet, montrent les données officielles publiées mardi par Eurostat.
Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur un taux de chômage à 6,3%, après 6,4% (chiffre révisé de 6,3%) en juin.
(Rédigé par Rihab Latrache, édité par Augusitn Turpin)
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