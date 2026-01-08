 Aller au contenu principal
Zone euro: le taux de chômage en légère baisse en novembre
information fournie par Boursorama avec AFP 08/01/2026 à 13:31

Le taux de chômage a légèrement reculé en novembre dans la zone euro, à 6,3% de la population active contre 6,4% le mois précédent, a annoncé Eurostat jeudi.

Le taux de chômage dans la zone euro a en revanche légèrement progressé par rapport à un an plus tôt, où il ressortait à 6,2%, son plus bas niveau historique, d'après les données de l'office européen de statistiques.

Pour l'ensemble de l'Union européenne, le taux de chômage est stable par rapport au mois précédent, à 6,0%, et en légère hausse par rapport à un an plus tôt, où il s'établissait à 5,8%, ce qui constituait là encore un point bas historique.

Eurostat estime que 13,225 millions de personnes étaient au chômage dans l'UE en novembre, dont 10,937 millions dans la zone euro.

En France, le taux de chômage s'est maintenu à 7,7%, selon les données harmonisées d'Eurostat. Un niveau qui reste supérieur à celui des deux grands voisins, l'Allemagne (3,8%) et l'Italie (5,7%).

Au sein de l'UE, le taux le plus faible a été enregistré à Malte (3,1%), et le plus élevé en Espagne (10,4%).

Le taux de chômage des jeunes (moins de 25 ans) a quant à lui légèrement reculé dans l'UE, à 15,1% (-0,1 point), comme dans la zone euro, à 14,6% (-0,2 point), selon Eurostat.

