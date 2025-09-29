 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Zone euro: Le sentiment économique s'améliore légèrement en septembre
information fournie par Reuters 29/09/2025 à 11:18

Des drapeaux de l"Union européenne flottent devant le siège de la Commission européenne à Bruxelles

Des drapeaux de l"Union européenne flottent devant le siège de la Commission européenne à Bruxelles

Le sentiment économique s'est légèrement amélioré en septembre dans la zone euro, selon les données publiées lundi par la Commission européenne.

L'indice mensuel du sentiment économique dans les 20 pays partageant l'euro a atteint 95,5 ce mois-ci, alors que les économistes interrogés par Reuters tablaient sur 95,2. En août, il s'était établi à 95,3 (révisé de 95,2).

Dans l'industrie, le climat passe de -10,2 en août (révisé de -10,3) à -10,3, alors que le consensus tablait sur -10,9.

Dans le secteur des services, l'indice mesurant le sentiment est ressorti à 3,6 en septembre contre 3,8 en août (révisé de 3,6) et alors que les économistes attendaient en moyenne 3,7.

La confiance des consommateurs est ressortie à -14,9, comme attendu par les analystes, soit le même chiffre qu'en août.

Les anticipations des consommateurs en matière d'inflation ont reculé pour atteindre 24,0 en septembre, contre 25,8 (révisé de 25,9) le mois précédent.

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank