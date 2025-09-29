Zone euro: Le sentiment économique s'améliore légèrement en septembre

Des drapeaux de l"Union européenne flottent devant le siège de la Commission européenne à Bruxelles

Le sentiment économique s'est légèrement amélioré en septembre dans la zone euro, selon les données publiées lundi par la Commission européenne.

L'indice mensuel du sentiment économique dans les 20 pays partageant l'euro a atteint 95,5 ce mois-ci, alors que les économistes interrogés par Reuters tablaient sur 95,2. En août, il s'était établi à 95,3 (révisé de 95,2).

Dans l'industrie, le climat passe de -10,2 en août (révisé de -10,3) à -10,3, alors que le consensus tablait sur -10,9.

Dans le secteur des services, l'indice mesurant le sentiment est ressorti à 3,6 en septembre contre 3,8 en août (révisé de 3,6) et alors que les économistes attendaient en moyenne 3,7.

La confiance des consommateurs est ressortie à -14,9, comme attendu par les analystes, soit le même chiffre qu'en août.

Les anticipations des consommateurs en matière d'inflation ont reculé pour atteindre 24,0 en septembre, contre 25,8 (révisé de 25,9) le mois précédent.

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)