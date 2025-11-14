 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Zone euro: Le PIB augmente de 0,2% au T3, selon la deuxième estimation d'Eurostat
information fournie par Reuters 14/11/2025 à 11:24

Les drapeaux de l'Union européenne flottent à l'extérieur du siège de la BCE à Francfort

Les drapeaux de l'Union européenne flottent à l'extérieur du siège de la BCE à Francfort

L'économie de la zone euro a augmenté de 0,2% au troisième trimestre, montre la deuxième estimation du produit intérieur brut (PIB) publiée vendredi par Eurostat.

Cette progression du PIB des 20 pays partageant l'euro entre juillet et fin septembre par rapport au trimestre précédent intervient après une hausse de 0,1% au cours de la période allant d'avril à fin juin et est conforme avec la première estimation publiée fin octobre.

Sur un an, le PIB a progressé de 1,4% au troisième trimestre alors que la première estimation l'avait indiqué en hausse de 1,3%.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

1 commentaire

  • 11:36

    L'Europe résiste bien malgré les droits de douane imposés par un état vo YOU

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La lumière des explosions est visible à Kiev au cours d'une attaque de missiles et de drones sur la capitale, le 14 novembre 2025 ( AFP / Sergei SUPINSKY )
    Ukraine: quatre morts à Kiev dans une attaque russe d'ampleur sur des quartiers résidentiels
    information fournie par AFP 14.11.2025 11:51 

    Une attaque russe massive a ciblé des quartiers résidentiels dans toute la ville de Kiev pendant la nuit faisant au moins quatre morts, ont annoncé vendredi les autorités ukrainiennes, tandis que Moscou a dit avoir détruit plus de 200 drones ukrainiens sur son ... Lire la suite

  • Des médecins manifestent devant l'hôpital St Thomas à Londres au premier jour d'une nouvelle grève de cinq jours pour réclamer une augmentation de salaire, le 14 novembre 2025 ( AFP / CARLOS JASSO )
    Angleterre: nouvelle grève de cinq jours de médecins
    information fournie par AFP 14.11.2025 11:48 

    Des milliers de médecins anglais ont entamé vendredi une nouvelle grève de cinq jours pour réclamer une augmentation de salaire face à l'inflation, engageant à nouveau un bras de fer avec le gouvernement travailliste. C'est la treizième grève de médecins depuis ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 14.11.2025 11:45 

    Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,15% pour le Dow Jones .DJI , de 0,2% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,44% pour le Nasdaq * SECTEUR TECHNOLOGIQUE ... Lire la suite

  • Des personnes se réfugient dans un parking souterrain pendant des frappes de missiles et de drones russes à Kyiv
    Attaque "massive" sur Kyiv, au moins 4 morts, l'Ukraine vise un port pétrolier russe
    information fournie par Reuters 14.11.2025 11:45 

    L'armée russe a mené dans la nuit de jeudi à vendredi une attaque "massive" de drones et de missiles contre Kyiv, faisant au moins quatre morts et des dizaines de blessés, ont déclaré les autorités ukrainiennes. Elles ajoutent que des bâtiments résidentiels ont ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank