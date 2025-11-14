Zone euro: Le PIB augmente de 0,2% au T3, selon la deuxième estimation d'Eurostat

Les drapeaux de l'Union européenne flottent à l'extérieur du siège de la BCE à Francfort

L'économie de la zone euro a augmenté de 0,2% au troisième trimestre, montre la deuxième estimation du produit intérieur brut (PIB) publiée vendredi par Eurostat.

Cette progression du PIB des 20 pays partageant l'euro entre juillet et fin septembre par rapport au trimestre précédent intervient après une hausse de 0,1% au cours de la période allant d'avril à fin juin et est conforme avec la première estimation publiée fin octobre.

Sur un an, le PIB a progressé de 1,4% au troisième trimestre alors que la première estimation l'avait indiqué en hausse de 1,3%.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)