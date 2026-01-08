 Aller au contenu principal
Zone euro-Le niveau actuel des taux directeurs est adéquat - De Guindos
information fournie par Reuters 08/01/2026 à 10:29

Le niveau actuel des taux directeurs en zone euro est adéquat, mais la politique monétaire pourrait changer en fonction de l'évolution de la situation, a déclaré jeudi le vice-président de la Banque centrale européenne (BCE), Luis de Guindos.

"Compte tenu des circonstances actuelles (...) le niveau actuel des taux d'intérêt est correct", a-t-il dit lors d'un événement dédié à la finance en Espagne.

"Si les circonstances changent, la politique monétaire changera logiquement", a-t-il ajouté.

La BCE a maintenu en décembre ses taux directeurs lors de sa dernière réunion de politique monétaire et a revu à la hausse certaines de ses projections en matière de croissance et d'inflation, une décision qui ferme probablement la porte à de nouvelles réductions des coûts d'emprunt à court terme.

L'inflation dans la zone euro a ralenti comme prévu le mois dernier pour revenir exactement au niveau de l'objectif visé par la BCE, selon les données publiées mercredi par Eurostat. Cette inflation devrait probablement encore baisser dans les prochains mois, la chute des coûts de l'énergie compensant les pressions persistantes sur les prix intérieurs.

(Jesús Aguado et Emma Pinedo; version française Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)

BCE
