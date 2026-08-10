Zone euro: Le moral des investisseurs repasse dans le vert en août, selon Sentix

Les véhicules circulent pendant l'heure de pointe matinale, tandis que la brume de l'aube illumine la ligne d'horizon à Berlin

L'indice Sentix, qui ‌mesure le moral des investisseurs dans la ​zone euro, s'est amélioré pour le quatrième mois consécutif, repassant en territoire positif de façon inattendue, selon ​des données publiées lundi.

L'indice s'établit à +0,9 points en août, contre -3,1 ​en juillet, tandis que les ⁠analystes interrogés par Reuters tablaient sur -0,5.

L'indice de ‌l'économie allemande s'est amélioré pour le troisième mois consécutif et passe de -19,4 points à -11,9 ​points, touchant ‌son plus haut niveau depuis février.

"Une ⁠stabilisation économique supplémentaire se profile pour l'Allemagne", a déclaré Sentix, soulignant des données économiques plus solides ⁠et une croissance ‌de 0,2 % au deuxième trimestre qui ⁠ont aidé l'économie à éviter une nouvelle récession.

L'enquête, ‌menée du 6 au 8 août ⁠auprès de 1.097 investisseurs, montre également que ⁠le sous-indice ‌mesurant la situation actuelle de la zone euro ​s'est amélioré à -8,0 points ‌en août après -14,8 points en juillet, tandis que les prévisions sont ​passées de +9,3 à +10,3 points.

Sentix a ajouté que le choc de confiance causé par la ⁠guerre en Iran semblait avoir été partiellement absorbé, bien que les coûts énergétiques élevés et les carnets de commandes modestes restent un frein aux perspectives.

(Rédigé par Elena Smirnova, avec Friederike Heine, édité ​par Augustin Turpin)