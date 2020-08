Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Zone euro: Le crédit aux entreprises proche d'un pic de 11 ans Reuters • 27/08/2020 à 11:24









ZONE EURO: LE CRÉDIT AUX ENTREPRISES PROCHE D'UN PIC DE 11 ANS FRANCFORT (Reuters) - Les entreprises de la zone euro ont continué en juillet à se ruer auprès des banques pour lever des fonds afin de faire face aux effets de la crise du coronavirus, montrent des données publiées jeudi par la Banque centrale européenne. La croissance des prêts aux entreprises non-financières de l'union monétaire a marginalement ralenti le mois précédent, à 7% sur un an contre 7,1% en juin, mais elle reste proche de son plus haut niveau en 11 ans. La croissance des prêts aux ménages s'est maintenue pour sa part à 3% sur un an pour le quatrième mois consécutif. La masse monétaire au sens large (M3) affiche quant à elle une croissance de 10,2% en rythme annuel en juillet alors que les économistes et analystes interrogés par Reuters tablaient sur une hausse de 9,2% seulement, montrent les statistiques publiées par la BCE. (Balazs Koranyi, version française Patrick Vignal)

