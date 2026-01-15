 Aller au contenu principal
Zone euro: La production industrielle progresse plus que prévu en novembre
information fournie par Reuters 15/01/2026 à 11:24

Production de boîtes de vitesses du groupe Renk

La production industrielle ‍en zone euro a progressé plus que ‌prévu en novembre, montrent les données ​publiées jeudi par ⁠Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.

Elle ⁠a ‍progressé de ⁠0,7%, alors que les économistes interrogés par ​Reuters tablaient sur +0,5% après +0,8% en octobre.

Sur ⁠un an, ​la production industrielle a ​enregistré une ​hausse de 2,5% ​en ⁠novembre, après +2,0% en octobre.

Les économistes interrogés par Reuters tablaient ‌sur une hausse de 2% sur un an.

(Rédigé par Coralie Lamarque ; édité par Augustin ‌Turpin)

BCE
Fermer

