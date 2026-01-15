Zone euro: La production industrielle progresse plus que prévu en novembre

Production de boîtes de vitesses du groupe Renk
La production industrielle en zone euro a progressé plus que prévu en novembre, montrent les données publiées jeudi par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.
Elle a progressé de 0,7%, alors que les économistes interrogés par Reuters tablaient sur +0,5% après +0,8% en octobre.
Sur un an, la production industrielle a enregistré une hausse de 2,5% en novembre, après +2,0% en octobre.
Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une hausse de 2% sur un an.
(Rédigé par Coralie Lamarque ; édité par Augustin Turpin)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer