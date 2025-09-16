Zone euro: La production industrielle augmente en juillet

Vue générale d'une ligne de production du constructeur automobile allemand Mercedes-Benz dans une usine, à Rastatt

La production industrielle en zone euro a augmenté moins que prévu sur un mois en juillet, montrent les données publiées mardi par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.

Elle a avancé de +0,3%, alors que les économistes interrogés par Reuters tablaient sur +0,4% après -0,6% (révisé de -1,3%) en juin.

Sur un an, la production industrielle a enregistré une hausse de +1,8% en juillet, après +0,7% (révisé de +0,2%) en juillet.

Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une hausse de +1,7% sur un an.

