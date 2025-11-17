Zone euro-La Commission européenne relève sa prévision de croissance pour 2025

(Actualisé avec précisions)

L'économie de la zone euro va croître de façon plus marquée que prévu en 2025, selon les dernières prévisions de la Commission européenne publiées lundi, à la faveur d'une hausse des exportations au premier semestre de l'année en anticipation des droits de douane américains.

Le produit intérieur brut (PIB) des 20 pays partageant l'euro augmentera de 1,3% cette année contre une croissance de 0,9% attendue auparavant - et après +0,9% en 2024.

En 2026, la croissance du PIB de la zone euro devrait ralentir à 1,2%, soit un peu moins qu'attendu précédemment par la Commission (+1,4%), avant d'accélérer à nouveau pour atteindre +1,4% en 2027.

"La croissance des trois premiers trimestres de 2025 a surpassé les attentes", souligne l'exécutif européen dans un communiqué.

"Si la solide performance a été alimentée initialement par un bond des exportations en prévision d'une hausse des droits de douane, l'économie européenne a continué de croître au troisième trimestre", ajoute la Commission.

"L'activité économique devrait continuer à croître à un rythme modéré sur l'horizon de prévision, en dépit d'un environnement externe difficile."

Malgré la résilience de l'économie, le déficit budgétaire agrégé de la zone euro devrait se détériorer à 3,2% du PIB cette année, contre 3,1% en 2024. Il augmenterait encore pour atteindre 3,3% en 2026 et 3,4% en 2027.

La dette publique agrégée de la zone euro devrait également augmenter, selon la Commission, passant de 88,1% du PIB en 2024 à 88,8% cette année, puis à 89,8% en 2026 et 90,4% en 2027.

Pour la France, la Commission européenne prévoit un déficit budgétaire de 5,5% du PIB cette année et de 4,9% en 2026.

Le gouvernement français a dit attendre pour sa part un déficit de 5,4% cette année et mise sur un projet de budget 2026, actuellement en discussion au Parlement, qui permettrait de ramener le déficit sous la barre de 5% l'an prochain.

La France se fixe comme objectif de passer sous les 3% de déficit d'ici 2029, afin de respecter ses engagements européens.

