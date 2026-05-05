Zone euro: la Bundesbank ouverte à une hausse des taux en juin

La Banque centrale européenne devra relever ses taux directeurs lors de sa prochaine réunion en juin si les perspectives d'inflation liées à la guerre au Moyen-Orient ne s'améliorent pas, a déclaré lundi le président de la Banque fédérale d'Allemagne.

Le président de la Bundesbank, Joachim Nagel, à Francfort, le 5 mars 2026 ( AFP / KIRILL KUDRYAVTSEV )

Les gardiens de l'euro ont décidé jeudi dernier de temporiser face au choc énergétique, tout en débattant d'une possible hausse des taux, finalement écartée dans l'attente de mieux jauger l'impact de la guerre contre l'Iran.

En juin, la BCE publiera de nouvelles projections économiques et "si les perspectives d'inflation ne s'y améliorent pas sensiblement, cela plaidera en faveur d'une hausse des taux directeurs", a déclaré Joachim Nagel, président de la Bundesbank, lors d'un discours à Francfort.

La BCE voit que son scénario économique de référence présenté en mars ne tient plus, la guerre au Moyen-Orient ayant duré plus longtemps que prévu.

En juin, il se peut que "le brouillard se dissipe quelque peu et que nous y voyions plus clair sur la direction à prendre", a ajouté le banquier central allemand, un "faucon" adepte d'une politique monétaire restrictive.

L'objectif de la BCE est de ramener l'inflation à moyen terme à 2%, tandis que l'agrégat a grimpé de moins de 2% à 3% entre février et avril du fait de la guerre, selon Eurostat.

D'autres banquiers centraux se disent prêts à relever les taux, ce qui serait une première depuis septembre 2023 et après une série de huit baisses jusqu'en juin 2025.

Bien que les responsables monétaires refusent de s'engager sur une trajectoire prédéfinie, "un resserrement de la politique monétaire en juin est pratiquement inévitable", a écrit lundi Peter Kazimir, gouverneur de la Banque nationale de Slovaquie, dans une tribune publiée sur le site de l'institution monétaire.

Plus prudent, le gouverneur de la Banque de France sur le départ François Villeroy de Galhau, estime que la BCE devra trancher une fois qu'elle disposera d'une "masse critique de données", selon sa lettre annuelle adressée lundi au Président de la République.

D'après lui, il faudra vérifier que l'inflation est appelée à durer et à se diffuser aux salaires ainsi qu'aux anticipations des ménages et des entreprises, tout en s'assurant que le choc actuel ne freine pas déjà l'économie, ce qui atténuerait l'inflation.