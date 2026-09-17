Zone euro: l'inflation est montée à 3,2% en août, selon une estimation révisée

( AFP / JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN )

L'inflation a accéléré en août dans la zone euro, montant à 3,2% sur un an contre 2,9% le mois précédent, selon une nouvelle estimation publiée jeudi par Eurostat.

En atteignant ce niveau, la hausse des prix au sein des 21 pays partageant la monnaie unique européenne a égalé le pic qu'elle avait déjà atteint en mai, dans le sillage du conflit au Moyen-Orient, qui a provoqué une flambée des prix du pétrole.

L'office européen de statistiques avait évalué initialement l'inflation du mois d'août à 3,3%, ce qui constituait un sommet depuis trois ans.

Bien qu'un peu inférieure à l'estimation initiale d'Eurostat, publiée début septembre, l'inflation reste néanmoins bien au-dessus de l'objectif de la Banque centrale européenne (BCE), fixé à 2%.

Celle-ci vient juste de relever ses taux d'intérêt directeur d'un quart de point, il y a une semaine, portant le principal d'entre eux à 2,5%, un niveau inédit depuis mars 2025.

Il s'agit de la deuxième hausse de taux cette année dans la zone euro, et la présidente de la BCE Christine Lagarde n'a pas formellement écarté l'éventualité d'un nouveau resserrement monétaire dans les mois qui viennent, en raison des tensions sur les prix.