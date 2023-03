Zone euro : l'inflation a reculé sensiblement en mars dans plusieurs pays

( AFP / CHRISTOPHE SIMON )

Les baisses de l'inflation dans ces grands pays de l'UE "devraient apporter un certain soulagement aux ménages en difficulté dans les mois à venir", commente Andrew Kenningham, chez Capital Economics.

Des chiffres qui laissent espérer que le pire des hausses de prix soit passé en zone euro. En mars, l'inflation a reculé sensiblement en France, en Allemagne et en Espagne en raison de l'accalmie des prix de l'énergie.

En France, l'inflation s'établit à 5,6% en mars après avoir atteint 6,3% en février, selon une première estimation publiée ce vendredi 31 mars par l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee).

En Allemagne, la hausse des prix a atteint 7,4% en mars sur un an, poursuivant son ralentissement depuis le pic de l'automne dernier à 8,8% en glissement annuel, selon l'institut Destatis. Servant de référence pour la Banque centrale européenne, l'indice des prix harmonisé a progressé de 7,8% en mars sur un an, contre 9,3% en février. Le recul est encore plus net en Espagne, à 3,3% sur un an contre 6% en février, en raison d'un recul des prix de l'électricité et des carburants, selon une estimation provisoire.

Les baisses de l'inflation dans ces grands pays de l'UE "devraient apporter un certain soulagement aux ménages en difficulté dans les mois à venir", commente Andrew Kenningham, chez Capital Economics. En Allemagne, où les prix de l'énergie ont explosé en mars 2022 dans le sillage de l'invasion russe de l'Ukraine, leur hausse a nettement ralenti à +3,5% en mars sur un an, après 19,1% en février. En dehors d'un effet statistique dit de base, cette accalmie s'explique aussi par la mise en place d'un frein sur les prix du gaz et de l'électricité, dispositif au coeur d'un paquet de 200 milliards d'euros débloqué l'an dernier par Berlin.

La zone euro, "dans la phase d'inflation la plus intense" ?

En Allemagne l'inflation dite sous-jacente, en excluant les prix instables de l'alimentation et de l'énergie, "a peut-être maintenant dépassé son pic", selon Andrew Kenningham. Cet indicateur serait passé de 5,9% à 5,7%, selon ses estimations, mais devrait encore rester élevé "pendant un certain temps". En Espagne l'inflation sous-jacente est également restée élevée, à 7,5% sur un an, soit 0,1 point de moins qu'en février (7,6%).

Selon le chef économiste de la Banque centrale européenne Philip Lane, la zone euro se trouve "probablement dans la phase d'inflation la plus intense" , a-t-il déclaré mercredi dans une interview à l'hebdomadaire Die Zeit.

Les pressions sur les prix se manifestent via les entreprises, qui répercutent les hausses des prix de leurs fournisseurs sur leurs prix de vente finaux, et via les salaires qui augmentent plus rapidement du fait de demandes de revalorisation croissantes. Mais il faut s'attendre à une "baisse rapide de l'inflation à la fin de cette année" en zone euro, a ajouté le banquier central.

Dans son combat acharné pour ramener l'inflation à son objectif de 2%, la BCE a déjà relevé ses taux directeurs de 3,5 points de pourcentage depuis juillet et ne compte pas s’arrêter là, malgré les récentes turbulences affectant le secteur bancaire.