Zone euro: l'incertitude sur la politique de Trump freine les prêts aux entreprises (BCE)

( AFP / DANIEL ROLAND )

L'incertitude entourant la politique économique dictée par Donald Trump ralentit les prêts bancaires aux entreprises de la zone euro et réduit l'efficacité de la politique monétaire, selon une note publiée jeudi par la Banque centrale européenne.

Le 2 avril 2025, l'annonce des droits de douane additionnels déclenchés tous azimuts par le président américain lors du "Liberation Day" a provoqué un choc majeur sur les marchés financiers mondiaux, incitant les banques et leurs clients emprunteurs à la prudence.

Selon les économistes de la BCE, ces périodes de forte tension liées aux choix américains – commerciaux, budgétaires ou réglementaires – conduisent les entreprises européennes à reporter leurs investissements, tandis que les banques durcissent au cas par cas leurs conditions de crédit.

"Quand les entreprises ne savent pas avec certitude comment ou quand" une mesure susceptible de les concerner sera appliquée, elles adoptent "une attitude attentiste", explique la note.

La demande de crédit se réduit en conséquence, les entreprises "attendant de savoir si et comment elles devront réorganiser leurs chaînes d'approvisionnement", commente pour l'AFP Carsten Brzeski, économiste chez ING.

Les secteurs les plus touchés par la politique commerciale américaine sont ceux "qui souffrent déjà de la tendance à la re-globalisation et de l'essor de la Chine : l'automobile, la chimie et l'industrie manufacturière", ajoute-t-il.

Face à l'incertitude accrue concernant la politique économique des États-Unis, les banques de la zone euro ont de leur côté tendance à "durcir leurs conditions de crédit", constatent les auteurs de la note.

Cet effet est plus marqué chez les banques "davantage exposées au dollar américain", et les entreprises ayant des liens commerciaux forts avec les Etats-Unis.

Cette situation pèse aussi sur l'efficacité de la politique monétaire en zone euro : l'impact d'une baisse de taux directeurs est réduit d'environ 20 % lorsque l'incertitude est élevée, relève la note.

"En période d'incertitude, les banques centrales doivent parfois agir plus fortement pour obtenir le même effet qu'en temps normal", est-il souligné.