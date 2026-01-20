Zone euro-L'impact des nouveaux droits de douane US sur l'inflation devrait être limité-Villeroy

Les nouveaux droits de douane que les Etats-Unis menacent d'imposer à plusieurs pays en Europe affaibliraient la croissance économique pour toutes les parties concernées, mais leur impact sur l'inflation en zone euro devrait être plutôt modéré, a déclaré François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France (BdF) et membre de la Banque centrale européenne (BCE).

"En ce qui concerne l'activité, les droits de douane sont évidemment une mauvaise nouvelle pour tout le monde, y compris pour les Etats-Unis", a souligné François Villeroy de Galhau sur Bloomberg TV dans le cadre du Forum économique mondial à Davos, en Suisse.

Les droits de douane américains de l'an dernier n'ont pas eu d'impact sur l'inflation dans la zone euro, car ils ont été payés en grande partie par les consommateurs américains, et il est probable que l'impact sur les prix soit tout aussi faible en cas de nouvelles surtaxes, a-t-il expliqué.

(Reportage Leigh Thomas; rédigé par Balazs Koranyi; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)