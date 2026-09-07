Zone euro: l'embellie économique printanière révisée à la hausse

( AFP / DANIEL ROLAND )

L'embellie économique printanière dans la zone euro a été revue à la hausse, avec une croissance au 2e trimestre désormais estimée à 0,6%, au lieu de 0,4% auparavant, selon de nouvelles données publiées lundi par d'Eurostat publiée lundi.

Ce nouveau chiffre s'explique notamment par une révision en forte hausse de la croissance irlandaise, désormais évaluée à 10,2% sur le trimestre, une performance encore plus impressionnante que le taux de 3,9% annoncé en juillet par l'office des statistiques irlandais, le CSO.

Cela a plus que compensé une stabilité du PIB en France et une maigre progression (+0,3%) en Allemagne.

Néanmoins, cela illustre aussi de bonnes performances dans plusieurs autres pays, comme la Suède (+1,6%) ou l'Espagne (+0,7%).

Après une croissance nulle en zone euro au premier trimestre, les 21 pays partageant la monnaie unique avaient vu leur économie rebondir entre avril et juin, malgré le choc sur les prix de l'énergie et les chaînes d'approvisionnement provoqué par la guerre au Moyen-Orient.