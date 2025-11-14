Zone euro-L'économie a continué de croître au T3, l'excédent commercial bondit

Eurozone finance ministers' meeting in Brussels

L'économie de la zone euro a continué de croître à un rythme modeste mais respectable au troisième trimestre, tandis que l'excédent commercial a bondi en septembre grâce à la vigueur des exportations vers les États-Unis, selon les données publiées vendredi par Eurostat.

Si le bloc s'est révélé étonnamment résistant aux tensions commerciales et à l'incertitude cette année, son taux de croissance reste modéré par rapport à celui de ses homologues internationaux, et les économistes voient peu de catalyseurs susceptibles de générer une croissance plus rapide.

Le PIB des 20 pays partageant l'euro a augmenté de 0,2% au troisième trimestre par rapport au précédent, selon la deuxième estimation du produit intérieur brut (PIB) d'Eurostat, une progression qui correspond à la première estimation publiée fin octobre et qui fait suite à une hausse de 0,1% au cours de la période allant d'avril à fin juin.

Sur un an, le PIB a progressé de 1,4% au troisième trimestre alors que la première estimation l'avait indiqué en hausse de 1,3%, grâce notamment aux performances solides de l'Espagne.

Des données distinctes ont par ailleurs montré que l'excédent commercial de la zone euro avait bondi à 19,4 milliards d'euros en septembre, contre seulement 1,9 milliard le mois précédent, les exportations vers les États-Unis ayant augmenté plus rapidement que les importations, malgré une série de droits de douane qui avaient pesé sur la demande auparavant.

L'Union européenne (UE) dans son ensemble a enregistré un excédent commercial de 22,2 milliards d'euros avec les Etats-Unis en septembre, contre 6,5 milliards d'euros en août et 18,5 milliards un an plus tôt.

L'excédent global a été alimenté par les ventes de produits chimiques, notamment pharmaceutiques, et de machines.

Cependant, il pourrait s'agir d'une augmentation ponctuelle, car le secteur pharmaceutique est historiquement volatil, notamment en raison de la forte présence d'entreprises pharmaceutiques internationales implantées en Irlande pour des raisons fiscales.

L'excédent commercial de la zone euro en septembre est le plus élevé depuis mars, lorsque les entreprises américaines ont constitué des stocks avant l'entrée en vigueur des droits de douane.

Les économistes appellent toutefois à la prudence lors de l'interprétation des chiffres mensuels, car ceux-ci sont souvent influencés par des facteurs ponctuels, comme l'anticipation des droits de douane.

