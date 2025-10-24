Ziyech signe officiellement au Wydad Casablanca
Un secret de Polichinelle.
Hakim Ziyech au Wydad Casablanca, c’est fait ! Libre de tout contrat depuis son départ d’Al-Duhail (Qatar), où il n’a joué que 13 petits matchs, l’ancien joueur de l’Ajax et Chelsea s’est officiellement engagé avec l’actuel deuxième du championnat marocain. Son contrat s’étire jusqu’en 2027. Ce sera la première fois que le milieu offensif, né à Dronten aux Pays-Bas, évoluera dans un club marocain. …
TM pour SOFOOT.com
