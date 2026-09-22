Zelensky rencontrera Trump en marge de l'AG de l'Onu, une trêve énergétique à l'agenda

par Tom Balmforth

Le président ukrainien Volodimir Zelensky doit rencontrer mardi son homologue américain Donald Trump en marge de l'Assemblée générale des Nations unies à New York, une réunion lors de laquelle doit être évoquée une trêve énergétique avec la Russie.

Volodimir Zelensky, qui s'est entretenu par téléphone avec Donald Trump dimanche, a relevé un "élan diplomatique" et des "idées de mesures de désescalade", bien que la Russie maintienne ses attaques aériennes.

L'Ukraine craint que la Russie ne se prépare à pilonner les installations de chauffage et d’électricité cet hiver, alors que les deux belligérants ont intensifié ces derniers mois leurs attaques sur les infrastructures logistiques et énergétiques, afin de nuire à l’effort de guerre de l’adversaire.

Dans ce contexte, Donald Trump a fait part de son inquiétude face aux dégâts subis par les raffineries de pétrole russes. "Cette guerre ridicule et sans fin contre l’Ukraine doit cesser", écrivait-il sur son réseau Truth Social lundi.

Le président américain a annoncé la semaine dernière que Kyiv et Moscou étaient convenus de ne pas frapper de cibles énergétiques, mais tout semblant de trêve s'est évanoui lorsque la Russie a frappé des stations-service le lendemain et que l'Ukraine a bombardé une raffinerie de pétrole russe.

Une source proche du dossier a indiqué qu’un cessez-le-feu énergétique figurait parmi les sujets à l’ordre du jour et que Donald Trump avait demandé à Volodimir Zelensky de mettre fin aux attaques contre les raffineries de pétrole russes.

Les deux présidents discuteront également de la manière dont l’Ukraine pourrait se procurer des missiles de défense aérienne Patriot de fabrication américaine, selon une source proche du dossier.

Ils doivent se rencontrer mardi à 19h15, heure de Paris.

Lors de sa visite aux États-Unis cette semaine pour la 81e Assemblée générale des Nations unies, Volodimir Zelensky rencontrera également d'autres responsables américains, mais aussi des dirigeants européens et industriels américains.

Le président ukrainien s'est entretenu lundi dans la soirée avec le président français Emmanuel Macron, une rencontre à l'occasion de laquelle il a annoncé la signature d'un contrat pour des radars et des intercepteurs afin de renforcer la défense antiaérienne de Kyiv.

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, est également attendu à New York et doit rencontrer mercredi le secrétaire d’État américain, Marco Rubio.

(Avec John Irish et Dan Flynn ; version française Etienne Breban, édité par Sophie Louet)