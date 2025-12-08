Zelensky recevra lundi les documents sur le plan de paix-Oumerov

Le président ukrainien Volodimir Zelensky sera informé lundi du dialogue de son équipe avec les responsables américains sur le plan de paix dont il recevra tous les documents relatifs dans la journée, a déclaré le négociateur principal de Kyiv, Roustem Oumerov.

La tâche principale de l'équipe de négociation de Kyiv lors des récents pourparlers aux États-Unis a été de recevoir des informations complètes sur les conversations de Washington avec Moscou et toutes les ébauches des propositions actuelles, a indiqué sur Telegram le secrétaire du Conseil de défense et de sécurité nationale d'Ukraine.

"Avec tous les partenaires, nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour mettre fin à cette guerre dans la dignité", a-t-il ajouté.

Des pourparlers sont en cours depuis plusieurs semaines sur la base d'un plan de paix soutenu par les Etats-Unis pour mettre un terme au conflit le plus meurtrier que l'Europe a connu depuis la Seconde Guerre mondiale.

Samedi, Volodimir Zelensky a déclaré avoir eu un long et "substantiel" entretien téléphonique avec Steve Witkoff, l'envoyé spécial de Donald Trump, et Jared Kushner, gendre du président américain.

Le président ukrainien se rendra lundi à Londres, où il rencontrera le président français Emmanuel Macron, le Premier ministre britannique Keir Starmer et le chancelier allemand Friedrich Merz.

