Zelensky nomme un nouveau commandant à la tête de l'armée ukrainienne

Le président ukrainien Volodimir Zelensky a annoncé mardi avoir nommé le général Mykhailo Drapaty comme nouveau commandant en chef de l'armée ukrainienne.
Il s'agit d'un remaniement supplémentaire de l'appareil de sécurité de Kyiv, où un nouveau gouvernement a également été désigné la semaine dernière. La décision de Volodimir Zelensky de remplacer le ministre de la Défense a provoqué des manifestations dans le pays.
(Yuliia Dysa; version française Jean Terzian)
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