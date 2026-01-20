Zelensky n'ira à Davos que pour signer un accord sur les garanties de sécurité avec les USA

Volodimir Zelensky a déclaré mardi qu'il ne se rendrait à Davos que dans l'hypothèse où il peut signer sur place un accord sur les garanties de sécurité et le futur développement économique de l'Ukraine avec les États-Unis.

Le président ukrainien devait participer au Forum économique mondial de Davos ce mardi, mais il est resté à Kyiv après une nouvelle attaque massive de la Russie contre les infrastructures énergétiques du pays, qui a privé de chauffage près de la moitié des immeubles résidentiels de la capitale.

"J'ai fait passer l'Ukraine en premier, mais tout peut changer à tout moment. Parce qu'il est très important pour les Ukrainiens de mettre fin à cette guerre", a déclaré Volodimir Zelensky à des journalistes lors d'une session de questions-réponses sur WhatsApp.

