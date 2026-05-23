Zelensky juge "injuste" la proposition allemande d'une adhésion "sans voix" de l'Ukraine à l'UE

La proposition allemande d'octroyer à l'Ukraine le statut de membre "associé" de l'Union européenne est "injuste" car elle priverait Kyiv de la moindre voix au sein de l'UE, écrit Volodimir Zelensky dans une lettre adressée aux dirigeants européens.

Le chancelier allemand Friedrich Merz a suggéré de faire participer l'Ukraine aux réunions de l'UE sans droit de vote en présentant cette initiative comme une étape intermédiaire, avant une appartenance pleine et entière au bloc européen, susceptible de favoriser la conclusion d'un accord permettant de mettre fin à la guerre déclenchée en février 2022 par la Russie.

Dans une lettre envoyée vendredi soir et consultée par Reuters, Volodimir Zelensky répond que le départ du Premier ministre hongrois Viktor Orban, adversaire résolu de toute appartenance de l'Ukraine à l'UE et vaincu en avril aux élections législatives dans son pays, fournit l'opportunité d'effectuer des progrès substantiels dans les négociations d'adhésion.

"Il serait injuste pour l'Ukraine d'être présente au sein de l'Union européenne mais de rester sans voix", écrit le président ukrainien. "Le moment est venu d'avancer vers une adhésion de l'Ukraine de manière pleine et significative."

Cette lettre a été adressée au président du Conseil européen Antonio Costa, à la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et au président chypriote Nikos Christodoulides, dont le pays assure la présidence tournante de l'UE.

Volodimir Zelensky remercie les dirigeants européens pour leur soutien depuis le début du conflit et souligne que l'Ukraine agit comme un rempart face à la Russie pour l'ensemble des Vingt-Sept.

"Nous défendons l'Europe - pleinement, pas partiellement et non pas avec des demi-mesures", écrit-il. "L'Ukraine mérite une approche juste et des droits égaux au sein de l'Europe."

(Daniel Flynn, version française Bertrand Boucey)