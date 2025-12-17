Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
Chargement...
Identifiant/Mot de passe oublié
Chargement...
Zelensky jeudi à Bruxelles pour le sommet européen
information fournie par Reuters•17/12/2025 à 16:15
Le président
ukrainien Volodimir Zelensky se rendra jeudi à Bruxelles pour
assister au Conseil européen réunissant les dirigeants des 27
pays de l'Union européenne, a déclaré mercredi un responsable
européen.
(Lili Bayer et Inti Landauro, version française Bertrand
Boucey, édité par Sophie Louet)
Le gouvernement a annoncé mercredi la présentation "début 2026" d'un plan visant à permettre aux personnes en situation de handicap de pouvoir avoir une vie affective et sexuelle et à lutter contre les violences sexuelles dont elles sont victimes. Ce plan sera ...
Lire la suite
Un collectif d'avocats a saisi mardi la procureure générale de Paris pour demander l'ouverture d'une enquête déontologique visant Nicolas Sarkozy, estimant notamment que ses condamnations définitives portent atteinte "aux principes essentiels" de la profession, ...
Lire la suite
Dans une synagogue bondée, emplie de cris et de larmes, la communauté juive de Sydney traumatisée a rendu hommage mercredi au rabbin Eli Schlanger, première victime de l'attentat antisémite de la plage de Bondi a être mise en terre. Celui qui était connu sous le ...
Lire la suite
Nick Reiner, soupçonné du meurtre de son père, le cinéaste américain Rob Reiner et de sa mère, la photographe Michele Singer, pourrait être jugé médicalement apte à comparaître mercredi devant un juge, afin de se voir officiellement notifier son inculpation pour ...
Lire la suite
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer