Zelensky évoque une attaque massive imminente de la Russie contre l'Ukraine

Volodimir Zelensky a déclaré mercredi qu'une attaque massive de la Russie contre l'Ukraine était probable dans la soirée, ajoutant que la sécurité des Ukrainiens dépendait de la volonté des soutiens de Kyiv de lui fournir des intercepteurs de missiles.

"Il est important que nos partenaires comprennent pleinement ce qui est en train de se passer et que la protection des vies de notre peuple dépend directement de leur volonté, ou absence de volonté, de fournir des missiles de défense aérienne", a écrit le président ukrainien sur Telegram.

"Cela concerne en premier lieu les Etats-Unis et ces partenaires qui possèdent des missiles pour les systèmes aériens Patriot et sont en mesure d'appuyer notre défense avec eux", a-t-il ajouté.

(Ron Popeski et Oleksandr Kozhukhar, version française Bertrand Boucey)