Zelensky "doit agir" pour obtenir un accord de paix, dit Trump
information fournie par Reuters 13/02/2026 à 19:07

Donald Trump a déclaré vendredi que le président ukrainien Volodimir Zelensky allait manquer une occasion de faire la paix avec la Russie s'il ne "se bouge pas", affirmant que Moscou souhaite mettre fin à la guerre en Ukraine.

"La Russie souhaite conclure un accord et Zelensky va devoir agir. Sinon, il va manquer une occasion en or. Il doit agir", a déclaré Donald Trump aux journalistes à la Maison Blanche.

Avec ces propos, le président américain semble de nouveau vouloir faire pression sur Kyiv pour accepter les conditions fixées par Moscou pour mettre fin à la guerre, dont le retrait de l'armée ukrainienne de la partie du Donbass que les forces russes n'ont pas réussi à conquérir.

(Rédigé par Susan Heavey et Bo Erickson ; version française Tangi Salaün, édité par Sophie Louet)

Guerre en Ukraine
Donald Trump
