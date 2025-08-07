Zelensky discute avec la France, l'Allemagne et l'Italie pour progresser vers la paix

(Actualisé après appel entre Zelensky et Merz)

Le président ukrainien Volodimir Zelensky a entamé jeudi des discussions avec le chancelier allemand Friedrich Merz et les dirigeants de la France et l'Italie dans le but de "réaliser de réels progrès sur la voie de la paix et garantir l'indépendance de l'Ukraine en toutes circonstances".

Ces discussions, dans la foulée de la rencontre qui a eu lieu mercredi à Moscou entre Vladimir Poutine et l'émissaire américain Steve Witkoff, interviennent alors qu'un accord a été trouvé pour une rencontre la semaine prochaine entre Donald Trump et le président russe, selon le Kremlin.

A l'occasion d'un entretien téléphonique, Friedrich Merz a assuré Volodimir Zelensky de son soutien continu, a fait savoir un porte-parole de la chancellerie allemande.

"Les deux parties sont convenues de maintenir un contact étroit entre les partenaires européens et les Etats-Unis", a déclaré le porte-parole dans un communiqué.

Le président ukrainien a déclaré que l'Europe devait participer au processus de pays entre la Russie et l'Ukraine, après son appel avec le dirigeant allemand.

"L'Ukraine n'a pas peur des réunions et espère la même attitude courageuse de la part de la Russie", a déclaré Volodimir Zelensky.

