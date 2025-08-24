-Zelensky célèbre l'indépendance de l'Ukraine avec le Premier ministre canadien

(Actualisé avec fête de l'Indépendance)

Le président ukrainien Volodimir Zelensky a célébré dimanche le Jour de l'Indépendance aux côtés du Premier ministre canadien Mark Carney, qui a confirmé le versement prochain à l'Ukraine de plus d'un milliard de dollars canadiens (723 millions de dollars) d'aide militaire.

Trois ans et demi après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, Zelensky est pressé par Washington de faire des concessions à la Russie tandis que le président américain Donald Trump cherche à négocier un accord de paix.

"Nous travaillons tous pour garantir que la fin de cette guerre signifie la garantie de la paix pour l'Ukraine, afin que nos enfants n'héritent ni de la guerre ni de la menace de guerre", a déclaré Zelensky devant une foule de dignitaires réunis place Sophie à Kiev, devant une cathédrale du XIe siècle.

Outre Mark Carney, qui effectue sa première visite en Ukraine depuis son entrée en fonction en mars, l'envoyé spécial de Donald Trump pour l'Ukraine, Keith Kellogg, a assisté à la cérémonie.

"Nous avons besoin de paix", a dit Volodimir Zelensky en remettant à Keith Kellogg une médaille d'honneur dans un étui en cuir.

Le président ukrainien a reconnu le coût humain de la guerre, mais ajouté que son peuple se battrait pour rester sur ses terres.

L'Ukraine travaille actuellement avec ses alliés européens à l'élaboration de garanties de sécurité d'après-guerre pour Kiev, pour lesquelles Trump s'est déclaré ouvert.

La tournée européenne de Mark Carney doit aussi le conduire en Pologne, en Allemagne et en Lettonie.

(Reportage de Max Hunder à Kyiv Version française Elizabeth Pineau)