Zelensky appelle les alliés à poursuivre leur soutien avant le sommet européen
information fournie par Reuters 17/12/2025 à 18:12

(Actualisé avec déclarations de Zelensky)

Le président ukrainien Volodimir Zelensky a appelé mercredi les alliés de Kyiv à assurer la sécurité de l'Ukraine et à montrer à la Russie que poursuivre sa guerre était "inutile", à la veille du Conseil européen de Bruxelles.

"Le résultat de ces réunions, le résultat pour l'Europe, doit être tel que la Russie sente que son désir de poursuivre les combats l'an prochain sera inutile car l'Ukraine aura du soutien", a dit le dirigeant ukrainien dans son allocution quotidienne.

Volodimir Zelensky est attendu jeudi à Bruxelles pour assister au sommet réunissant les dirigeants des 27 pays de l'Union européenne, a déclaré mercredi un responsable européen.

(Lili Bayer et Inti Landauro, version française Bertrand Boucey et Camille Raynaud, édité par Sophie Louet)

Guerre en Ukraine
