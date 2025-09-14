 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Zelensky appelle les alliés à ne pas "chercher d'excuses" pour éviter d'imposer des sanctions à Moscou
information fournie par Reuters 14/09/2025 à 01:07

Le président ukrainien Volodimir Zelensky a appelé les alliés à arrêter d'acheter du pétrole russe et à ne pas "chercher d'excuses" pour éviter d'imposer des sanctions à la Russie.

Le président américain Donald Trump a déclaré que les Etats-Unis n'imposeraient des sanctions à Moscou que lorsque tous les pays membres de l'Otan consentiraient à faire de même.

"J'appelle tous les partenaires à arrêter de chercher des excuses pour ne pas imposer de sanctions - l'Europe, les Etats-Unis, le G7, le G20", a écrit Volodimir Zelensky sur le réseau social X.

"Il est nécessaire de réduire la consommation de pétrole russe, ce qui réduira assurément la capacité de la Russie à combattre. Nous pouvons entendre la position des Etats-Unis, qui devrait être entendue par tous ceux qui décident encore de s'approvisionner auprès de la Russie plutôt qu'auprès d'autres partenaires", a-t-il ajouté.

(Max Hunder; version française Camille Raynaud)

Guerre en Ukraine
Défense
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank