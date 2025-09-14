Zelensky appelle les alliés à ne pas "chercher d'excuses" pour éviter d'imposer des sanctions à Moscou

Le président ukrainien Volodimir Zelensky a appelé les alliés à arrêter d'acheter du pétrole russe et à ne pas "chercher d'excuses" pour éviter d'imposer des sanctions à la Russie.

Le président américain Donald Trump a déclaré que les Etats-Unis n'imposeraient des sanctions à Moscou que lorsque tous les pays membres de l'Otan consentiraient à faire de même.

"J'appelle tous les partenaires à arrêter de chercher des excuses pour ne pas imposer de sanctions - l'Europe, les Etats-Unis, le G7, le G20", a écrit Volodimir Zelensky sur le réseau social X.

"Il est nécessaire de réduire la consommation de pétrole russe, ce qui réduira assurément la capacité de la Russie à combattre. Nous pouvons entendre la position des Etats-Unis, qui devrait être entendue par tous ceux qui décident encore de s'approvisionner auprès de la Russie plutôt qu'auprès d'autres partenaires", a-t-il ajouté.

(Max Hunder; version française Camille Raynaud)