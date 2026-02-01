Zelensky annonce des discussions Ukraine-Russie-USA les 4-5 février

Les prochaines discussions trilatérales entre l'Ukraine, la Russie et les Etats-Unis auront lieu les 4 et 5 février à Abou Dhabi, a annoncé dimanche Volodimir Zelensky.

"Notre équipe de négociateurs vient tout juste de remettre un rapport. Les dates pour les prochaines réunions trilatérales ont été fixées, les 4 et 5 février à Abou Dhabi", a écrit le président ukrainien sur X.

"L'Ukraine est prête à une discussion substantielle et nous souhaitons garantir que son issue nous rapproche d'une fin réelle et digne de la guerre", a-t-il ajouté.

(Dan Peleschuk, version française Bertrand Boucey)