Zelensky accuse Moscou de visées offensives à partir de la Biélorussie

Le président ukrainien Volodimir Zelensky a affirmé vendredi que la Russie cherchait à impliquer davantage la Biélorussie dans sa guerre contre l'Ukraine et réfléchissait à des plans d'attaque contre le nord de l'Ukraine ou un pays de l'Otan à partir du territoire biélorusse.

"Nous continuons à documenter les efforts de la Russie pour impliquer davantage la Biélorussie dans la guerre contre l'Ukraine", a déclaré Volodimir Zelensky dans un message publié sur Telegram à l'issue d'une réunion avec des officiers de l'armée et du renseignement.

L'Ukraine, a-t-il dit, est au courant de nouveaux contacts entre Moscou et Alexandre Loukachenko visant à persuader le président biélorusse de participer à "de nouvelles opérations offensives russes".

"La Russie étudie des plans en vue d'opérations au sud ou au nord du territoire biélorusse, soit en direction de Tchernihiv-Kyiv en Ukraine soit contre l'un des pays de l'Otan directement à partir du territoire biélorusse", a ajouté le président ukrainien sans fournir de détails.

La Biélorussie partage ses frontières avec l'Ukraine au sud et la Pologne, la Lituanie et la Lettonie, membres de l'Otan, au nord et à l'ouest.

Aucun commentaire n'a pu être obtenu auprès de Moscou ou Minsk.

(Anna Pruchnicka, Jean-Stéphane Brosse pour la version française)