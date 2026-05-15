 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Zelensky accuse Moscou de visées offensives à partir de la Biélorussie
information fournie par Reuters 15/05/2026 à 19:52

Le président ukrainien Volodimir Zelensky a affirmé vendredi que la Russie cherchait à impliquer davantage la Biélorussie dans sa guerre contre l'Ukraine et réfléchissait à des plans d'attaque contre le nord de l'Ukraine ou un pays de l'Otan à partir du territoire biélorusse.

"Nous continuons à documenter les efforts de la Russie pour impliquer davantage la Biélorussie dans la guerre contre l'Ukraine", a déclaré Volodimir Zelensky dans un message publié sur Telegram à l'issue d'une réunion avec des officiers de l'armée et du renseignement.

L'Ukraine, a-t-il dit, est au courant de nouveaux contacts entre Moscou et Alexandre Loukachenko visant à persuader le président biélorusse de participer à "de nouvelles opérations offensives russes".

"La Russie étudie des plans en vue d'opérations au sud ou au nord du territoire biélorusse, soit en direction de Tchernihiv-Kyiv en Ukraine soit contre l'un des pays de l'Otan directement à partir du territoire biélorusse", a ajouté le président ukrainien sans fournir de détails.

La Biélorussie partage ses frontières avec l'Ukraine au sud et la Pologne, la Lituanie et la Lettonie, membres de l'Otan, au nord et à l'ouest.

Aucun commentaire n'a pu être obtenu auprès de Moscou ou Minsk.

(Anna Pruchnicka, Jean-Stéphane Brosse pour la version française)

Guerre en Ukraine
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank