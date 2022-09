"Z Event" : plus de 10 millions d'euros récoltés en faveur d'associations oeuvrant pour l'écologie

Le "Z Event", à Montpellier le 9 septembre 2022. ( AFP / PASCAL GUYOT )

Le montant de plus de 10 millions d'euros récoltés par "Z Event" égale le record de 2021 en faveur de l'ONG Action contre la Faim, il sera réparti équitablement entre Sea Shepherd, la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO), The Sea Cleaners, Time for The Planet et le WWF.

57 stars du jeu vidéo, plus de 50 heures de streaming. Le marathon caritatif "Z Event" à Montpellier a récolté plus de 10 millions d'euros, selon les organisateurs ce lundi 12 septembre. Cet argent doit servir à pour financer cinq associations oeuvrant pour l'écologie.

"Voici le montant officiel de la cagnotte #ZEVENT22: 10.182.126 euros récoltés au profit de 5 bénéficiaires ! Encore bravo à vous et merci pour tout!", ont-ils lancé sur leur compte Twitter à l'issue de la 7e édition de l'un des événements les plus attendus de l'année des fans de jeux vidéo. Le montant, qui égale le record de 2021 en faveur de l'ONG Action contre la Faim, sera réparti équitablement entre Sea Shepherd, la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO), The Sea Cleaners, Time for The Planet et le WWF.

"Le #ZEVENT2022 bat encore tous les records ! Cela doit nous porter et nous encourager à faire toujours plus pour la planète & l'environnement", s'est réjoui sur Twitter le maire de la ville, Michaël Delafosse, venu saluer les joueurs pendant le weekend. En enfilade sur deux allées, les streamers (joueurs diffusant des vidéos en ligne et en direct) se sont activés dans une ambiance survoltée de vendredi soir à tard dans la nuit de dimanche à lundi, chacun face à son écran, casque sur les oreilles, dans l'enceinte du Corum, le palais des congrès de Montpellier (Hérault).

2022, dernière édition ?

"Chauffez les gens sur les cagnottes, on attend un énorme bombardement de dons !", hurlait dans un haut-parleur Adrien Nougaret, alias ZeratoR, l'un des co-organisateurs, pour encourager les centaines de milliers de "viewers" - voire des millions lors de certains pics. "Ma communauté a répondu présente. J'étais là pour partager avec eux. Ici, j'aime le côté impro. Ça fait plusieurs années que je cherchais à participer", a confié Bigflo, membre du groupe de musique Bigflo & Oli.

"Z Event, on en rêvait", a témoigné Yves Verilhac, directeur général de la LPO. "C'est bluffant de voir tous ces talents qui nous donnent une opportunité énorme pour démultiplier notre action. Nous avons beaucoup de projets, dont certains ne peuvent pas aboutir faute de moyens, comme la lutte contre l'extinction de l’oiseau Monarque de Fatu Hiva ou pour sauver le vautour gypaète", a-t-il ajouté. En 2020, Z Event avait récolté un peu plus de cinq millions d’euros au profit d’Amnesty International et en 2019 plus de 3,5 millions à l'Institut Pasteur.

Les organisateurs ont laissé entendre que cette édition 2022 pourrait être la dernière, en tout cas sous cette forme. "Cela fait plusieurs années qu'on se dit qu'on va réduire la voilure. On est arrivé au bout d'un cycle", a confié à l'AFP le second co-organisateur, Alexandre Dachary.