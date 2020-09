Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Yohann Leroy démissionne de son mandat de directeur général délégué d'Eutelsat Communications Reuters • 15/09/2020 à 09:51









YOHANN LEROY DÉMISSIONNE DE SON MANDAT DE DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ D'EUTELSAT COMMUNICATIONS PARIS (Reuters) - Yohann Leroy a démissionné de son mandat de directeur général délégué d'Eutelsat Communications, annonce l'opérateur de satellites de communications dans un communiqué publié mardi. Sa démission est effective à compter de ce mardi, ajoute le groupe sans préciser les raisons de sa décision. Yohann Leroy continue en revanche d'exercer les fonctions de directeur technique qu'il assure depuis juillet 2014. Ingénieur des Mines et diplômé de l'Ecole Polytechnique, il a rejoint Eutelsat en 2010. Il avait été nommé directeur général délégué en avril 2017. (Nicolas Delame et Henri-Pierre André)

