Yoane Wissa va-t-il quitter Brentford ?
Les Bees risquent de se faire piquer leur buteur.
Brentford est en pleine saison de transition. Son entraîneur mythique, Thomas Frank , est parti perdre des finales du côté de Tottenham, et son meilleur joueur de la décennie a décidé de tailler la route vers Manchester United pour 80 patates. Un projet de rénovation qui semble être à la hauteur de celui des Cherries qui a perdu sa défense. Malheureusement pour Brentford, les soucis semblent se poursuivre.…
RFP pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
