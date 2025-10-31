Yémen-Le personnel de l'Onu détenu par les Houthis va être jugé après une attaque israélienne meurtrière

par Abdulrhman Al-Ansi et Khaled Abdullah

Le personnel des Nations unies (Onu) détenu au Yémen va être jugé pour ses liens présumés avec la frappe israélienne qui a tué le chef du gouvernement formé par les Houthis et plusieurs de ses ministres en août, a déclaré à Reuters le ministre intérimaire des Affaires étrangères.

Au total, selon, les Nations unies, 36 de ses employés ont été arrêtés après qu'une frappe israélienne sur Sanaa, la capitale du Yémen, a tué le Premier ministre houthi, soutenu par l'Iran, et plusieurs autres membres du gouvernement.

On ne sait pas combien d'entre eux seront jugés et les Nations unies ont rejeté à plusieurs reprises les accusations des Houthis selon lesquelles son personnel est impliqué dans l'attaque.

"Les mesures prises par les agences de sécurité l'ont été sous contrôle judiciaire total. Le ministère public a été tenu informé étape par étape de toutes les mesures prises", a déclaré Abdoulwahid Abou Ras, ministre des Affaires étrangères par intérim du gouvernement houthi, lors d'un entretien avec Reuters.

"Par conséquent, tant que le ministère public est informé, il est certain que ce processus progresse vers sa conclusion, conduisant à des procès et à l'émission de décisions judiciaires", a-t-il ajouté.

Le ministre intérimaire affirme qu'une cellule au sein du Programme alimentaire mondial (Pam) était impliquée dans le ciblage direct du gouvernement.

Un porte-parole du Programme alimentaire mondial n'a fait aucun commentaire dans l'immédiat.

Au moins 59 membres du personnel des Nations unies sont détenus par les Houthis au Yémen. L'organisation internationale a condamné des détentions arbitraires, et demandé la libération immédiate de son personnel et des autres détenus.

Les accusés sont Yéménites. En vertu de la loi du pays, ils pourraient être condamnés à la peine de mort.

