Yémen-Le chef du gouvernement houthi et des ministres tués dans une frappe israélienne
information fournie par Reuters 30/08/2025 à 16:21

Le chef du gouvernement formé par les Houthis au Yémen et plusieurs de ses ministres ont été tués dans un bombardement israélien jeudi à Sanaa, a déclaré le chef du mouvement aligné sur l'Iran, Mahdi al Machat, cité par l'organe de communication de son groupe.

(Mohammed Ghobari à Aden et Enas Alashray et Ahmed Tolba au Caire, version française Bertrand Boucey)

Proche orient
