Yémen-Le chef du gouvernement houthi et des ministres tués dans une frappe israélienne

Le chef du gouvernement formé par les Houthis au Yémen et plusieurs de ses ministres ont été tués dans un bombardement israélien jeudi à Sanaa, a déclaré le chef du mouvement aligné sur l'Iran, Mahdi al Machat, cité par l'organe de communication de son groupe.

(Mohammed Ghobari à Aden et Enas Alashray et Ahmed Tolba au Caire, version française Bertrand Boucey)