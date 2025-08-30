Yémen-Le chef du gouvernement houthi et des ministres tués dans une frappe israélienne

(Actualisé avec précisions, contexte)

Le chef du gouvernement formé par les Houthis au Yémen et plusieurs de ses ministres ont été tués jeudi dans un bombardement israélien à Sanaa, a déclaré l'un des chefs du mouvement aligné sur l'Iran, Mehdi al Machat, cité samedi par l'organe de communication de son groupe.

Plusieurs autres personnes ont été blessées, a-t-il ajouté, sans fournir de précisions.

Israël a déclaré vendredi avoir pris pour cible plusieurs dirigeants des Houthis, dont leur ministre de la Défense, et qu'il vérifiait le bilan de ce bombardement.

La déclaration de Mehdi al Machat, chef du conseil politique suprême des Houthis, ne précise pas si le ministre de la Défense fait partie des victimes du bombardement.

Ahmad Ghaleb al Rahoui est devenu Premier ministre il y a près d'un an mais le chef de facto du gouvernement houthi était son numéro deux, Mohamed Moftah.

Ce dernier a été chargé samedi d'assumer les fonctions de Premier ministre.

Ahmad Ghaleb al Rahoui était largement considéré comme un dirigeant de façade, éloigné des cercles décisionnels du mouvement houthi.

L'armée israélienne a déclaré que son aviation avait frappé un rassemblement de dirigeants houthis dans le secteur de Sanaa, qualifiant ce bombardement d'"opération complexe" rendue possible par la collecte de renseignements et sa supériorité aérienne.

Des sources au sein des services de sécurité israéliens ont déclaré jeudi que les cibles de ce bombardement aérien étaient plusieurs sites où étaient rassemblés des dirigeants houthis pour écouter un discours télévisé retransmis en différé de leur chef Abdul Malik al Houthi.

Les Houthis ont multiplié les attaques contre des bateaux naviguant en mer Rouge depuis l'assaut du Hamas en Israël le 7 octobre 2023. Ils affirment agir en soutien aux Palestiniens de la bande de Gaza.

Ils tirent aussi régulièrement des missiles en direction d'Israël depuis le 7-Octobre, pour la plupart interceptés par l'Etat hébreu.

(Mohammed Ghobari à Aden et Enas Alashray et Ahmed Tolba au Caire, version française Bertrand Boucey)