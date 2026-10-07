Yémen-L'aéroport d'Aden visé par des missiles houthis

(Actualisé avec attaques supplémentaires et affrontements autour de Bab el-Mandeb)

par Enas Alashray et Mohammed Ghobari

Les Houthis du Yémen ont attaqué mercredi l'aéroport international d'Aden à l'aide de missiles balistiques et de drones chargés d'explosifs, a annoncé le ministère yéménite des Transports, alors que les combats entre le groupe aligné sur l'Iran et les forces gouvernementales soutenues par l'Arabie saoudite s'intensifient.

Un missile est tombé près de la piste de l'aéroport international d'Aden quelques minutes avant l'atterrissage prévu d'un vol en provenance du Caire, a précisé le ministère.

Les autorités ont annulé cet atterrissage et dérouté l'appareil vers Djeddah, en Arabie saoudite, tandis que deux avions présents sur le tarmac ont été déplacés par crainte de nouvelles frappes. Les Houthis n'ont pas commenté ces informations dans l'immédiat.

L'aéroport international d'Aden constitue la principale porte d'entrée aérienne internationale des régions du Yémen échappant au contrôle des Houthis.

De son côté, la coalition dirigée par l'Arabie saoudite a déclaré avoir intercepté et détruit un missile balistique tiré par les Houthis en direction de Ryad, sans fournir de détails sur d'éventuelles victimes ou dégâts. Elle a précisé suivre la plateforme de lancement de ce missile dans la région de Sanaa contrôlée par les Houthis et indiqué qu'elle serait détruite.

Les combats font rage depuis des semaines sur plusieurs fronts au Yémen, alors que la guerre civile, globalement latente depuis 2022, a regagné en intensité avec le conflit entre les Etats-Unis et l'Iran.

Les Houthis ont notamment entrepris de prendre le contrôle du détroit stratégique de Bab el-Mandeb et ont lancé plusieurs attaques contre l'Arabie saoudite - alliée des Etats-Unis - et en mer Rouge depuis leur annonce en juillet dernier d'un blocus maritime des ports saoudiens.

Les combats se sont concentrés ces derniers jours dans les zones entourant Bab el-Mandeb et les forces yéménites, appuyées par les avions de la coalition dirigée par Ryad, ont lancé une contre-offensive pour reprendre des zones stratégiques près du détroit et autour de la ville de Mocha, dont les Houthis se sont emparés en septembre.

RYAD ÉGALEMENT CIBLÉE

Le porte-parole militaire des Houthis, Yahya Saree, a déclaré mercredi dans un communiqué que le groupe avait ciblé l'aéroport international du roi Khaled à Ryad avec des drones. L'Arabie saoudite n'a pas confirmé cette attaque dans l'immédiat.

Sur le front occidental, les affrontements restent concentrés sur le district de Dhubab qui surplombe Bab el-Mandeb, les forces progouvernementales tentant de progresser vers les collines stratégiques situées à l'est de cette plaine côtière, selon des sources militaires et gouvernementales yéménites.

De violents combats ont eu lieu et les Houthis ont affirmé avoir repoussé les attaques.

Lundi, le gouvernement yéménite a dit avoir atteint Mocha, située à la jonction d'une route d'approvisionnement menant à la zone stratégique de Taïz, mais des responsables militaires yéménites sur le terrain et des analystes ont jugé ces déclarations prématurées.

Selon Hussam Radman, chercheur au Sanaa Center, groupe de réflexion spécialisé sur le Yémen, les forces gouvernementales tentent de prendre le contrôle de Dhubab et d'avancer dans les montagnes situées à l'est.

Le contrôle de ces hauteurs permettrait aux forces gouvernementales de progresser plus facilement le long du reste du littoral, précise-t-il.

Dans un communiqué distinct, Yahya Saree a également déclaré que les Houthis avaient attaqué l'aéroport international d'Abha et une base aérienne à Khamis Mushait, tous deux en Arabie saoudite, à l'aide de missiles balistiques et de drones. Les autorités saoudiennes n'ont pas confirmé dans l'immédiat.

Dimanche, le président yéménite Rachad al Alimi a annoncé le lancement d'une vaste opération militaire visant à reprendre le contrôle des territoires occupés par les Houthis. Ces derniers contrôlent la capitale Sanaa depuis 2014, ainsi qu'une grande partie du nord-ouest du pays, où vit la majeure partie de la population.

L'Arabie saoudite, qui arme et forme les forces yéménites, soutient la campagne militaire du gouvernement en exil à Aden par sa puissance aérienne et a sollicité l'aide logistique de ses alliés pour repousser les Houthis, rétablir la libre circulation en mer Rouge et mettre fin aux attaques sur son territoire.

(Version française Camille Raynaud, Benoit Van Overstraeten et Benjamin Mallet)