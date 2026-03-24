Xiaomi: bénéfice trimestriel en baisse, les véhicules électriques soutiennent la croissance annuelle

Le géant chinois de l'électronique Xiaomi a annoncé mardi un recul de son bénéfice trimestriel, affecté par un ralentissement des ventes de smartphones, tandis que les véhicules électriques ont soutenu une progression modérée de son chiffre d'affaires annuel.

( AFP / PEDRO PARDO )

Basée à Pékin, cette entreprise, qui figure parmi les plus grands fabricants mondiaux de smartphones, s'est rapidement diversifiée depuis sa création en 2011 dans l'électroménager et les véhicules électriques, et se tourne désormais vers le marché de l'intelligence artificielle.

Ses performances sont considérées comme un indicateur du moral des consommateurs en Chine, où les autorités cherchent à faire de la consommation intérieure le principal moteur de la croissance économique.

Le chiffre d'affaires total de Xiaomi s'est élevé l'année passée à 457 milliards de yuans (environ 66 milliards de dollars), en hausse de 25% par rapport à l'année précédente, selon un document déposé auprès de la Bourse de Hong Kong.

Le bénéfice net annuel ajusté a atteint pour sa part 39 milliards de yuans (5,5 milliards de dollars), soit une hausse de 43,8% par rapport à 2024.

Toutefois, le bénéfice net ajusté a reculé de 23,7% en glissement annuel au cours des trois derniers mois de 2025, ce qui constitue la première baisse trimestrielle depuis la mi-2024 et la plus forte chute depuis la même période en 2022.

"Au quatrième trimestre 2025, malgré des vents contraires tels que la hausse significative des coûts des mémoires (puces) et l'intensification de la concurrence dans le secteur, nous avons continué à résister dans tous les segments d'activité", a assuré le groupe dans son communiqué.

Les véhicules électriques ont constitué un point fort.

Xiaomi est entré sur le marché très concurrentiel des véhicules électriques en Chine en 2024, misant sur des fonctionnalités technologiques avancées pour séduire les acheteurs.

Le groupe a livré 411.082 véhicules en 2025 - dépassant son objectif de 350.000 - générant 106,1 milliards de yuans de chiffre d’affaires pour son segment regroupant les véhicules électriques intelligents et l'IA.

"En 2026, nous nous efforcerons d'atteindre l'objectif de 550.000 véhicules livrés sur l'ensemble de l'année", a affirmé Xiaomi.

Le segment incluant les smartphones, cœur historique de l'activité du groupe, représente toujours la majeure partie des ventes, avec un chiffre d'affaires de 351,2 milliards de yuans (49,2 milliards de dollars) l'an dernier.

Cependant, les ventes ont ralenti. Le chiffre d'affaires des seuls smartphones en 2025 a réculé de 2,8%, à 186,4 milliards de yuans (26,1 milliards de dollars).

Au quatrième trimestre, il a chuté de 13,6% par rapport à l'année précédente, à 44,3 milliards de yuans (6,2 milliards de dollars).