Xi Jinping se rendra en Corée du Nord du 8 au 9 juin

(Répétition technique, texte sans changement)

Le président chinois Xi Jinping se rendra en Corée du Nord du 8 au 9 juin, a rapporté vendredi l'agence de presse officielle chinoise Xinhua.

Ce déplacement, qui sera le premier effectué par Xi Jinping dans le pays en près de sept ans, intervient alors que Pékin cherche à renforcer les relations avec Pyongyang.

Le dirigeant nord-coréen, Kim Jong-un faisait partie des invités ayant assisté à une grande parade militaire à Pékin en septembre dernier.

Xi Jinping a reçu le mois dernier à Pékin, lors de visites distinctes, le président américain Donald Trump, puis le président russe Vladimir Poutine.

(Liz Lee, Xiuhao Chen et Qiaoyi Li; version française Camille Raynaud)