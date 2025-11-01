Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Xi Jinping propose d'établir une organisation mondiale de coopération en matière d'IA
information fournie par Reuters•01/11/2025 à 04:02
Le président chinois Xi
Jinping a proposé samedi d'établir une organisation mondiale de
coopération en matière d'intelligence artificielle (IA) lors du
sommet de la Coopération économique pour l'Asie-Pacifique
(Apec), a rapporté l'agence de presse chinoise Xinhua.
(Rédaction de Pékin; version française Camille Raynaud)
PÉKIN (Reuters) -Le président chinois Xi Jinping a proposé samedi d'établir une organisation mondiale de coopération en matière d'intelligence artificielle (IA) lors du sommet de la Coopération économique pour l'Asie-Pacifique (Apec), a rapporté l'agence de presse ...
