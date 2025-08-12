Xi et Lula ont eu un entretien sur les BRICS et les relations Brésil-Chine

Les chefs d'État brésilien Luiz Inacio Lula da Silva et chinois Xi Jinping ont discuté lundi lors d'un entretien par téléphone du rôle du groupe des BRICS, ainsi que des relations entre Brasilia et Pékin, selon le bureau du président Lula et les médias d'État chinois.

Les dirigeants ont échangé durant d'une heure sur le rôle du G20 et des BRICS dans la défense du multilatéralisme, a déclaré la présidence brésilienne dans un communiqué.

"Les deux présidents ont également souligné leur volonté de continuer à identifier de nouvelles opportunités commerciales entre les deux économies", ajoute-t-il.

Xi Jinping a déclaré être prêt à travailler avec le Brésil pour donner un exemple d'unité et d'autosuffisance parmi les principales nations du Sud, rapporte le média d'État chinois Xinhua, Lula ayant indiqué la semaine dernière ouvrir un dialogue avec les autres membres des BRICS sur la manière d'aborder les droits de douane américains.

Le président américain Donald Trump a accusé il y a un mois les BRICS de pratiquer des "politiques anti-américaines", les menaçants de droits de douane supplémentaires.

Le commerce agricole occupe une place importante dans les relations entre Brasilia et Pékin alors que la Chine, premier importateur mondial de soja, s'approvisionne principalement auprès du Brésil.

De nombreuses entreprises brésiliennes de café ont également trouvé une place sur le marché chinois après que le secteur a été frappé par les droits de douane élevés imposés par les États-Unis.

Xi Jinping a décrit les liens entre les deux pays comme étant "les meilleurs de leur histoire", et a déclaré qu'ils devraient travailler ensemble pour relever les défis internationaux et promouvoir une résolution politique à la crise ukrainienne, a indiqué Xinhua.

(Lisandra Paraguassu à Brasilia, Sarah Morland à Mexico et Liz Lee à Pékin ; Version française Mathias de Rozario ; édité par Augustin Turpin)