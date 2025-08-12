 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Xi et Lula ont eu un entretien sur les BRICS et les relations Brésil-Chine
information fournie par Reuters 12/08/2025 à 09:44

Les chefs d'État brésilien Luiz Inacio Lula da Silva et chinois Xi Jinping ont discuté lundi lors d'un entretien par téléphone du rôle du groupe des BRICS, ainsi que des relations entre Brasilia et Pékin, selon le bureau du président Lula et les médias d'État chinois.

Les dirigeants ont échangé durant d'une heure sur le rôle du G20 et des BRICS dans la défense du multilatéralisme, a déclaré la présidence brésilienne dans un communiqué.

"Les deux présidents ont également souligné leur volonté de continuer à identifier de nouvelles opportunités commerciales entre les deux économies", ajoute-t-il.

Xi Jinping a déclaré être prêt à travailler avec le Brésil pour donner un exemple d'unité et d'autosuffisance parmi les principales nations du Sud, rapporte le média d'État chinois Xinhua, Lula ayant indiqué la semaine dernière ouvrir un dialogue avec les autres membres des BRICS sur la manière d'aborder les droits de douane américains.

Le président américain Donald Trump a accusé il y a un mois les BRICS de pratiquer des "politiques anti-américaines", les menaçants de droits de douane supplémentaires.

Le commerce agricole occupe une place importante dans les relations entre Brasilia et Pékin alors que la Chine, premier importateur mondial de soja, s'approvisionne principalement auprès du Brésil.

De nombreuses entreprises brésiliennes de café ont également trouvé une place sur le marché chinois après que le secteur a été frappé par les droits de douane élevés imposés par les États-Unis.

Xi Jinping a décrit les liens entre les deux pays comme étant "les meilleurs de leur histoire", et a déclaré qu'ils devraient travailler ensemble pour relever les défis internationaux et promouvoir une résolution politique à la crise ukrainienne, a indiqué Xinhua.

(Lisandra Paraguassu à Brasilia, Sarah Morland à Mexico et Liz Lee à Pékin ; Version française Mathias de Rozario ; édité par Augustin Turpin)

Guerre en Ukraine
Environnement
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le président français Emmanuel Macron au Palais de l'Elysée, à Paris, le 24 juillet 2025 ( AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT )
    Macron promulgue la loi Duplomb après la censure partielle du Conseil constitutionnel
    information fournie par AFP 12.08.2025 10:23 

    Emmanuel Macron a promulgué la loi Duplomb après la censure par le Conseil constitutionnel de sa disposition la plus contestée qui prévoyait la réintroduction de l'acétamipride, un pesticide interdit de la famille des néonicotinoïdes, selon le Journal officiel ... Lire la suite

  • Donald Trump à Washington, aux États-Unis, le 11 août 2025. ( AFP / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS )
    L'or ne sera pas soumis à des droits de douane, assure Donald Trump
    information fournie par Boursorama avec Media Services 12.08.2025 09:54 

    Les investisseurs s'inquiétaient de voir certains lingots touchés par les droits de douane. "L'or ne sera pas soumis aux droits de douane", a assuré Donald Trump lundi 11 août, alors q'un document officiel a semé le trouble la semaine dernière et propulsé le métal ... Lire la suite

  • Le leader indépendantiste kanak Christian Tein, à Montpellier dans l'Hérault le 18 juin 2025 ( AFP / GABRIEL BOUYS )
    Nouvelle-Calédonie: le FLNKS donnera mercredi sa position sur l'accord de Bougival
    information fournie par AFP 12.08.2025 09:39 

    Le Front de libération nationale kanak socialiste (FLNKS), principale alliance indépendantiste de Nouvelle-Calédonie, fera finalement connaître mercredi sa position sur l'accord signé mi-juillet avec l'État et les non-indépendantistes, a annoncé mardi le mouvement. ... Lire la suite

  • uber, (Crédit: Dan Gold / Unsplash)
    Uber évolue au-dessus des MM20 et MM50 avec RSI neutre
    information fournie par Cercle Finance 12.08.2025 09:25 

    (Zonebourse.com) - En baisse de 5% sur un mois, l'action Uber évolue au-dessus de ses moyennes mobiles 20 et 50 jours, une configuration qui traduit un biais haussier de fond malgré un ralentissement du momentum récent. Le RSI se situe en zone neutre, confirmant ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank